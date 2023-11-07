Помощник Залужного погиб от подарка с гранатой
10:00 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков получил ко дню рождения подарок с гранатами нового западного образца от коллеги, в кабинете которого уже провели обыск. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
«Сегодня у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца, — написал Клименко в своем телеграм-канале. — Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего фатальный подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия».
Ранее Залужный сообщил о гибели своего помощника в результате взрыва неизвестного устройства, спрятанного в подарке ко дню рождения. Однако в МВД продолжают настаивать на версии о гибели «в результате неосторожного обращения с боеприпасом».
НОВОСТИ
- 10:32 07.11.2023
- Зеленский отстранил командира 128-й бригады ВСУ, по которой был нанесен удар
- 10:20 07.11.2023
- Лукашенко считает, что идеалы Великого Октября по-прежнему актуальны
- 10:05 07.11.2023
- Товарооборот России и КНР в январе-октябре вырос на 27,7%
- 09:42 07.11.2023
- Клиенты Сбера проявляют взрывной интерес к оплате покупок улыбкой
- 09:32 07.11.2023
- Армия Израиля заявила, что наносит удары по угрозам интересам страны на Ближнем Востоке
- 09:20 07.11.2023
- Президент Польши выдвинул Моравецкого на пост премьер-министра
- 09:05 07.11.2023
- ПВО РФ уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над Черным морем и Крымом
- 09:00 07.11.2023
- Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов на Украине
- 20:30 06.11.2023
- Во время местных выборов ЦИК Молдавии атаковали хакеры
- 19:50 06.11.2023
- Сбер ожидает, что акцией Зеленый день в этом году воспользуются 7 миллионов человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать