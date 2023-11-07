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Помощник Залужного погиб от подарка с гранатой

10:00 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков получил ко дню рождения подарок с гранатами нового западного образца от коллеги, в кабинете которого уже провели обыск. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Сегодня у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца, — написал Клименко в своем телеграм-канале. — Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего фатальный подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия».

Ранее Залужный сообщил о гибели своего помощника в результате взрыва неизвестного устройства, спрятанного в подарке ко дню рождения. Однако в МВД продолжают настаивать на версии о гибели «в результате неосторожного обращения с боеприпасом».

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