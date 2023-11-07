Товарооборот России и КНР в январе-октябре вырос на 27,7%
10:05 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот России и Китая в годовом исчислении в январе — октябре вырос на 27,7%, достигнув $196,48 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.
Как следует из опубликованных данных, экспорт из Китая в РФ за 10 месяцев увеличился на 52,2% и составил около $90,08 млрд. Импорт российских товаров вырос на 12,4%, до $106,4 млрд. Таким образом, положительное сальдо России за отчетный период составило $16,32 млрд, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года примерно на 53%.
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