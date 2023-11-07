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Лукашенко считает, что идеалы Великого Октября по-прежнему актуальны

10:20 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Октябрьской революции, отметив, что идеалы Великого Октября по-прежнему актуальны и значимы. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Минуло более ста лет с момента событий Великого Октября, а его идеалы по-прежнему актуальны и значимы. И сегодня подавляющее большинство населения Земли стремится к социальной справедливости, но многие страны до сих пор сталкиваются с современными формами эксплуатации и угнетения, культурной экспансией, экономическими санкциями и политическим шантажом», — говорится в поздравлении.

По его словам, нельзя забыть, что Октябрьская революция открыла новую страницу в отечественной истории, послужив импульсом для развития национальной белорусской государственности. «Преодолев в нелегком двадцатом столетии многочисленные испытания, раскрыв потенциал творчества и созидания, белорусы заняли достойное место в большой семье народов мира», — отметил президент.

Белоруссия осталась единственной страной на постсоветском пространстве, где День Октябрьской революции 7 ноября сохранил статус государственного праздника и является выходным днем.

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