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Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Севастополе

11:00 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее губернатор заявлял о падении обломков сбитого беспилотника на крышу частного дома в Андреевке.

«По уточненной информации от спасательной службы Севастополя, обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

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