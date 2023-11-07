Индия хочет увеличить поставки коксующегося угля из РФ — Reuters
11:05 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава сталелитейного управления страны (Steel Authority of India Limited, SAIL) Амаренду Пракаш заявил, что Индия хочет увеличить закупки российского коксующегося угля и ожидает четыре партии этого сырья из РФ до конца текущего года. Об этом сообщило агентство Reuters.
По словам Пракаша, которые агентство приводит в косвенной речи, в квартале, заканчивающемся в декабре, в южноазиатскую республику из РФ прибудет четыре партии коксующегося угля весом 75 тыс. тонн каждая.
Всего SAIL с апреля текущего года поставило из России восемь партий коксующегося угля, который является главным компонентом сталелитейного производства. Кроме РФ, его крупными импортерами в Индию являются Австралия и США. Объемы закупок индийцами этого сырья с апреля по август текущего финансового года составили 25,7 млн тонн.
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