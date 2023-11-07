0
0
145
НОВОСТИ

Индия хочет увеличить поставки коксующегося угля из РФ — Reuters

11:05 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава сталелитейного управления страны (Steel Authority of India Limited, SAIL) Амаренду Пракаш заявил, что Индия хочет увеличить закупки российского коксующегося угля и ожидает четыре партии этого сырья из РФ до конца текущего года. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам Пракаша, которые агентство приводит в косвенной речи, в квартале, заканчивающемся в декабре, в южноазиатскую республику из РФ прибудет четыре партии коксующегося угля весом 75 тыс. тонн каждая.

Всего SAIL с апреля текущего года поставило из России восемь партий коксующегося угля, который является главным компонентом сталелитейного производства. Кроме РФ, его крупными импортерами в Индию являются Австралия и США. Объемы закупок индийцами этого сырья с апреля по август текущего финансового года составили 25,7 млн тонн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 07.11.2023
Каждый четвертый иностранный турист в РФ в январе — сентябре был из Китая
0
11
12:00 07.11.2023
Секретарь Совбеза Армении не примет участие во встрече коллег из стран СНГ
0
16
11:32 07.11.2023
Большинство россиян поддерживают запрет на вегетарианство для детей — опрос
0
105
11:20 07.11.2023
Тайвань начнет массовое производство боевых безэкипажных катеров в 2026 году — СМИ
0
126
11:00 07.11.2023
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Севастополе
0
144
10:32 07.11.2023
Зеленский отстранил командира 128-й бригады ВСУ, по которой был нанесен удар
0
227
10:20 07.11.2023
Лукашенко считает, что идеалы Великого Октября по-прежнему актуальны
0
225
10:05 07.11.2023
Товарооборот России и КНР в январе-октябре вырос на 27,7%
0
225
10:00 07.11.2023
Помощник Залужного погиб от подарка с гранатой
0
257
09:42 07.11.2023
Клиенты Сбера проявляют взрывной интерес к оплате покупок улыбкой
0
246

Возврат к списку