Индия хочет увеличить поставки коксующегося угля из РФ — Reuters

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава сталелитейного управления страны (Steel Authority of India Limited, SAIL) Амаренду Пракаш заявил, что Индия хочет увеличить закупки российского коксующегося угля и ожидает четыре партии этого сырья из РФ до конца текущего года. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам Пракаша, которые агентство приводит в косвенной речи, в квартале, заканчивающемся в декабре, в южноазиатскую республику из РФ прибудет четыре партии коксующегося угля весом 75 тыс. тонн каждая.

Всего SAIL с апреля текущего года поставило из России восемь партий коксующегося угля, который является главным компонентом сталелитейного производства. Кроме РФ, его крупными импортерами в Индию являются Австралия и США. Объемы закупок индийцами этого сырья с апреля по август текущего финансового года составили 25,7 млн тонн.