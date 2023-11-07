Тайвань начнет массовое производство боевых безэкипажных катеров в 2026 году — СМИ
11:20 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-промышленный комплекс Тайваня изучает опыт Вооруженных сил Украины в применении боевых безэкипажных катеров и планирует начать их серийное производство в 2026 году. Об этом сообщила газета «Тайбэй шибао».
По ее данным, работы над проектом ведет один из ведущих разработчиков вооружений на Тайване — Чжуншаньский институт науки и технологий (NCSIST). Как сообщили источники издания, на разработку 2 прототипов выделено 812 млн новых тайваньских долларов (около $25,14 млн). Операторы смогут удаленно управлять катерами на расстоянии до 70 км, получая видеоизображение с камер в режиме реального времени.
Аппараты будут иметь разные конфигурации оборудования и выполнять широкий спектр задач по патрулированию и обороне акватории, осуществлять атаки на надводные корабли противника, а также искать морские мины и подводные лодки. Серийное производство безэкипажных катеров начнется по завершении испытаний.
Кроме того, собеседники газеты указали, что институт также разрабатывает подводные беспилотные аппараты.
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