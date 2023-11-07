Большинство россиян поддерживают запрет на вегетарианство для детей — опрос

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство (74%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в той или иной степени поддерживают идею запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

«В октябре 2023 года в Государственной думе прозвучало предложение законодательно запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. Большая часть россиян поддерживает такую инициативу (74%, в том числе каждый второй — полностью (55%)», — говорится в сообщении.

Всего к вегетарианцам себя относят 1% респондентов. Каждый второй (50%) считает, что отказ от мясной пищи вредит здоровью, только 13% придерживаются мнения, что растительный рацион полезен.