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Большинство россиян поддерживают запрет на вегетарианство для детей — опрос

11:32 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство (74%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в той или иной степени поддерживают идею запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

«В октябре 2023 года в Государственной думе прозвучало предложение законодательно запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. Большая часть россиян поддерживает такую инициативу (74%, в том числе каждый второй — полностью (55%)», — говорится в сообщении.

Всего к вегетарианцам себя относят 1% респондентов. Каждый второй (50%) считает, что отказ от мясной пищи вредит здоровью, только 13% придерживаются мнения, что растительный рацион полезен.

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