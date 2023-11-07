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Секретарь Совбеза Армении не примет участие во встрече коллег из стран СНГ

12:00 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участие во встрече секретарей Совбезов стран — участниц СНГ, запланированной на 8 ноября в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь Совбеза Армении Татевик Петросян, передает агентство Арменпресс.

«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не отправится в Москву и не примет участие в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств — участников СНГ, которое пройдет 8 ноября в столице Российской Федерации Москве», — сказала она.

Ранее премьер-министр Армении Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участие во встрече секретарей Совбезов стран — участниц СНГ, запланированной на 8 ноября в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь Совбеза Армении Татевик Петросян, передает агентство Арменпресс.

«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не отправится в Москву и не примет участие в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств — участников СНГ, которое пройдет 8 ноября в столице Российской Федерации Москве», — сказала она.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался принять участие в саммите глав СНГ, который состоялся 13 октября в Бишкеке. отказался принять участие в саммите глав СНГ, который состоялся 13 октября в Бишкеке.

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