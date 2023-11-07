Каждый четвертый иностранный турист в РФ в январе — сентябре был из Китая

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 105 тыс. туристов из Китая посетили Россию с января по сентябрь 2023 года, это четверть от всех турпоездок иностранцев в страну за этот период, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ РФ.

«Впервые после пандемии Китай вышел на первое место по турпотоку в Россию по итогам первого полугодия 2023 года. По итогам девяти месяцев года Китай по-прежнему удерживает эту позицию. С января по сентябрь 2023 года китайские граждане совершили 105,8 тыс. визитов в Россию, указав целью своего визита туризм. При этом большую часть визитов туристы из Китая совершили в пик российского туристического сезона — июль, август, сентябрь», — говорится в сообщении.

Всего с января по сентябрь 2023 года туризм в качестве цели своего визита в Россию назвали 429 тыс. иностранцев. Для сравнения, в аналогичный период 2019 года Россия приняла 4,3 млн иностранных туристов, а в этот же период 2022 года — 147,4 тыс. туристов, напомнили в АТОР.