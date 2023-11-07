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НОВОСТИ

Для защиты учителей в школах будут созданы специальные комиссии

12:20 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальные комиссии, которые будут заниматься вопросами, связанными с защитой авторитета учителя, создадут в российских школах, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС в студии агентства в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме «Россия».

27 октября в Госдуму внесен законопроект, который, в частности, предусматривает, что педагогические работники имеют «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».

«Будут созданы комиссии специальные в школах, куда при необходимости могут обратиться и родители напрямую. <…> Это тоже очень важно, чтобы было объективное рассмотрение в том числе этих вопросов, которые возникают», — сказал он, отвечая на вопрос, как Минпросвещения планирует контролировать соблюдение прав учителей.

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