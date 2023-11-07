Для защиты учителей в школах будут созданы специальные комиссии
12:20 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специальные комиссии, которые будут заниматься вопросами, связанными с защитой авторитета учителя, создадут в российских школах, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС в студии агентства в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме «Россия».
27 октября в Госдуму внесен законопроект, который, в частности, предусматривает, что педагогические работники имеют «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».
«Будут созданы комиссии специальные в школах, куда при необходимости могут обратиться и родители напрямую. <…> Это тоже очень важно, чтобы было объективное рассмотрение в том числе этих вопросов, которые возникают», — сказал он, отвечая на вопрос, как Минпросвещения планирует контролировать соблюдение прав учителей.
НОВОСТИ
- 11:00 07.11.2023
- Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Севастополе
- 10:32 07.11.2023
- Зеленский отстранил командира 128-й бригады ВСУ, по которой был нанесен удар
- 09:32 07.11.2023
- Армия Израиля заявила, что наносит удары по угрозам интересам страны на Ближнем Востоке
- 09:05 07.11.2023
- ПВО РФ уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над Черным морем и Крымом
- 11:00 05.11.2023
- Бригадный генерал приоткрыл планы ВСУ на зимний период
- 09:00 05.11.2023
- ВСУ нанесла удар крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Керчи
- 09:00 04.11.2023
- Четыре БПЛА уничтожены над Белгородской и Курской областями
- 08:40 04.11.2023
- Тяжелые бои палестинского сопротивления с силами ЦАХАЛ идут на севере сектора Газа
- 15:32 03.11.2023
- ВСУ потеряли за неделю на донецком направлении более 1 340 военных, 7 танков — МО РФ
- 15:00 03.11.2023
- ВС РФ сорвали попытки ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать