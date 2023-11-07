Путин 9 ноября посетит Казахстан
13:00 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе переговоров с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы», — говорится в сообщении.
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