В России заболеваемость ковидом выросла на 31,7% за неделю
13:05 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 31,7%, а число госпитализаций увеличилось на 33,4%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 64 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 73 регионах.
По данным штаба, за неделю выздоровели 22 993 человека, что на 10,8% больше в сравнении с предыдущей неделей, 63 пациента с ковидом умерли за этот период.
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