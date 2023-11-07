Администрация Эрдогана опровергла слухи о приеме 1 млн палестинцев в обмен на $2 млрд

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турции опроверг утверждения о наличии договоренностей с Израилем о приеме 1 млн палестинцев в обмен на $2 млрд.

«В некоторых социальных сетях сообщалось, что [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху заявил о договоренностях с [президентом Турции Тайипом] Эрдоганом, что 1 млн палестинцев станут гражданами Турции и будут жить в Турции в обмен на $2 млрд. Это утверждение не соответствует действительности. Наш президент не обсуждал это, а премьер-министр Израиля не делал таких заявлений. Информация полностью сфабрикована», — сообщило управление на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter).