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ФСБ и МВД выявили фальшивомонетчиков, сбывавших до 2 млрд рублей в год

13:32 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ и МВД задержали участников действовавшего в целом ряде регионов преступного сообщества фальшивомонетчиков, сбывавших высококачественные подделки банкнот в объеме до 2 млрд рублей в год. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов Центрального банка РФ номиналом 5 тыс. рублей на территории восьми субъектов: Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Республики Дагестан и Республики Крым», — сообщили в ЦОС.

Фальшивки распространяли через курьеров. Кроме того, как отметила представитель МВД Ирина Волк, фигуранты организовали работу онлайн-магазина в теневом сегменте Интернета, через который продавали криминальный товар. Покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, после чего получали координаты тайников-закладок. По имеющейся информации, организация действовала с августа 2018 года. «Объем производимых фальсификатов достигал до 1,5-2 млрд рублей в год», — отметили в ФСБ.

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