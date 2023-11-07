Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения — источник
14:00 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска применили в СВО зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству.
«Россия в ходе специальной военной операции на Украине использовала ЗРС С-400 „Триумф“ в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения. Все это обеспечило успех применения системы по авиации противника», — отметил собеседник агентства.ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
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