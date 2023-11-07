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Китай крайне недоволен эскалацией конфликта на севере Мьянмы — МИД КНР

14:12 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин крайне недоволен обострением конфликта на севере Мьянмы у границ Китая, в результате которого погиб один гражданин КНР. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай пристально следит за конфликтом на севере Мьянмы. Мы выражаем сильное недовольство эскалацией вооруженного конфликта и жертвами на стороне Китая. Мы уже заявили решительный протест соответствующей стороне», — сказал Ван Вэньбинь.

По его словам, Пекин призывает все стороны конфликта немедленно прекратить огонь и принять практические меры для предотвращения любых инцидентов, ставящих под угрозу жизнь и имущество людей в приграничных районах Китая.

5 ноября издание Asia Times сообщило, что один гражданин Китая погиб и еще несколько получили ранения после того, как снаряд, выпущенный военными Мьянмы, попал на территорию КНР. Военные Мьянмы планировали нанести удар по городу Лайза в штате Качин. Этот регион контролируется Армией независимости Качина, которая борется с мьянманскими властями.

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