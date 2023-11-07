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Страны ЕС опасаются дестабилизации мировых финансов в случае передачи прибыли РФ Украине — СМИ

14:32 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия и Люксембург, управляющие большей частью замороженных Евросоюзом (ЕС) активов РФ, опасаются дестабилизации мировой финансовой системы в случае передачи прибыли от заблокированных средств России в пользу Украины. Об этом сообщила европейская версия издания Politico.

«Мы [Бельгия] ищем вместе со странами Группы семи и Еврокомиссией (ЕК) структурное решение для [использования] замороженных активов, которое бы не дестабилизировало международную финансовую систему, — приводит Politico слова премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо. — Нам необходима юридическая база. Совершенно очевидно, что одна лишь только Бельгия не может ее разработать».

Как отмечает газета, Бельгия и Люксембург «хотят гарантий, что не понесут на себе все правовые и финансовые риски столь беспрецедентного шага», как передача прибыли от заблокированных активов РФ в пользу Украины. Издание напоминает, что около 180 млрд евро замороженных российских средств управляются международным депозитарием Euroclear со штаб-квартирой в Брюсселе, другая их часть находится в ведении клиринговой организации Clearstream в Люксембурге.

Сомнения в целесообразности подобного шага испытывают также «в Париже, Берлине и в Европейском центробанке» (ЕЦБ), указывает Politico. Там существуют опасения, что он может привести к «потрясениям на финансовых рынках и ослаблению позиций евро в качестве резервной валюты». Подобные настроения в ряде стран ЕС «угрожают осложнить» реализацию инициативы главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее пообещала разработать до конца года конкретные планы по использованию активов России в целях восстановления Украины, заключает Politico.

В Euroclear воздержались от ответа на просьбу издания прокомментировать планы ЕК.

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