Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ — заявление

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), говорится в распространенном заявлении Североатлантического совета.

«В результате решения России выйти из договора страны альянса, участвующие в договоре, намерены приостановить применение ДОВСЕ на столь долгий срок, который понадобится, в соответствии с их правом по международным нормам. Это решение полностью поддержано всеми странами НАТО», — говорится в документе.