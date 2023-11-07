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НОВОСТИ

Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ — заявление

15:12 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), говорится в распространенном заявлении Североатлантического совета.

«В результате решения России выйти из договора страны альянса, участвующие в договоре, намерены приостановить применение ДОВСЕ на столь долгий срок, который понадобится, в соответствии с их правом по международным нормам. Это решение полностью поддержано всеми странами НАТО», — говорится в документе.

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