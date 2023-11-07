С 7 октября 70% жителей Газы покинули свои дома — ООН

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 70% жителей сектора Газа покинули свои дома с 7 октября вследствие боевых действий. Об этом сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«Прошел месяц, 70% населения Газы перемещены», — отметило агентство на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter), подчеркнув, что «гражданские лица подвергаются принудительному перемещению и коллективному наказанию».

БАПОР обратило внимание также на обстановку «постоянного страха и нечеловеческие условия жизни», в которых находятся почти 1,5 млн человек. Приюты БАПОР «переполнены в 4 раза», говорится в сообщении.