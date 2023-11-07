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НОВОСТИ

Гонкуровская премия присуждена Жан-Батисту Андреа

16:00 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гонкуровская премия за 2023 год присуждена Жан-Батисту Андреа. Церемонию объявления лауреата транслировал телеканал BFMTV.

Писатель получил эту высшую литературную награду Франции за роман «Относитесь к ней внимательно».

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