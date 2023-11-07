Ситуация вокруг Украины идет от альянса, «о котором мы все знаем» — глава армии Никарагуа

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО во главе с США использует Украину для подрыва безопасности России, заявил главнокомандующий армией Республики Никарагуа Хулио Сесар Авилес Кастильо на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве во вторник.

«Украина неоднократно использовалась НАТО, которая возглавляется США, пытаясь таким образом в том числе открыть раны украинского народа. Российский народ не борется с украинским народом. Украина борется с Россией от лица НАТО и пытается таким образом подорвать безопасность Российской Федерации. И пытается внести дестабилизацию, пытается вести провокационную войну», — сказал Кастильо.

Он также отметил, что США и их союзники пытаются дестабилизировать ситуацию в странах, «которые располагаются рядом с Россией, близко к Китаю — на них пытаются оказывать деструктивное воздействие». «Все это не случайность. И ситуация вокруг Украины — не случайность. Все идет от военного альянса, о котором мы все прекрасно знаем, и в рамках других военных альянсов, которые формируются западным миром», — подчеркнул Кастильо.

«Суть в том, — отметил он, — что правда на стороне России. Потому что безопасность России действительно находилась под угрозой, и народ на юго-востоке Украины регулярно подвергался нападениям».

«С 2014 года и дальше Запад использовал Украину для того, чтобы попытаться угрожать Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем, что граница Украины с Россией — это тысяча километров, и от Украины до Москвы меньше тысячи километров, и ввиду этого вопрос этот достаточно проблемный, если говорить о безопасности страны», — подчеркнул главнокомандающий.