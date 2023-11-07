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НОВОСТИ

Зеленский отложил визит в Израиль на неопределенный срок — СМИ

17:00 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский отложил свой визит в Израиль на неопределенный срок. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на израильский диписточник.

По его данным, украинский лидер все еще намерен посетить еврейское государство, однако дата его визита пока не определена. «Если президент [Украины Владимир] Зеленский приедет в Израиль, его встретят с распростертыми объятиями», — приводит слова израильского чиновника издание.

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