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В резиденции премьера Португалии идут обыски, задержан глава его администрации

17:12 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Португальская полиция проводит обыски в официальной резиденции премьер-министра республики Антониу Кошты в рамках расследования деятельности компаний, связанных с литием и водородом. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, стражи порядка также проводят еще около 40 обысков, в том числе в министерствах инфраструктуры и окружающей среды. Уже были произведены аресты. В частности, по данным газеты Público, был задержан глава администрации Кошты Витор Эшкариа и мэр города Синиш.

Отмечается, что подозреваемыми по делу проходят два министра Португалии. В заявлении прокуратуры говорится, что «в ходе расследования выяснилось, что подозреваемые ссылались на имя и власть премьер-министра и его вмешательство для разблокировки процедуры». «Эти ссылки будут независимо проанализированы в рамках расследования, открытого в Верховном суде, поскольку это компетентный орган», — уточняется в документе прокуратуры, передает газета Diário de Notícias.

Предполагается, что дело связано с проектами по добыче лития на севере республики из-за возможной поблажки со стороны правительства страны в отношении компаний.

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