Байден обеспокоен, что ракеты ATACMS не помогут Киеву — NYT

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден обеспокоен тем, что ракеты дальнего действия ATACMS не помогут Киеву изменить баланс сил на поле боя. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

По словам помощников президента, США предоставили Украине «все системы вооружений, которые он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ТАСС) просил, в том числе ATACMS». При этом у Байдена существуют опасения, что эти ракеты «не будут иметь такого большого значения» для Вооруженных сил Украины, учитывая, что «русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия».

Как уточняет издание, Байден долгое время был против передачи Киеву ATACMS, так как боялся, что украинцы «могут пересечь красную линию», что приведет к ядерной войне.

The New York Times подчеркивает, что сейчас глава Белого дома вынужден «сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий на Украине, появившиеся из-за ощущения того, что миллиарды долларов американской помощи были потрачены напрасно».