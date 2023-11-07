В Токио побит столетний температурный рекорд
19:00 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последний раз такая теплая погода в японской столице была зафиксирована в 1923 году. Примечательно, что по-летнему жаркая погода установилась в большинстве японских регионов.
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