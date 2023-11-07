В Токио побит столетний температурный рекорд

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха в Токио прогрелась до 27,5 градуса Цельсия — для ноября это самый высокий показатель за последние сто лет. Об этом сообщило японское национальное метеорологическое управление.

Последний раз такая теплая погода в японской столице была зафиксирована в 1923 году. Примечательно, что по-летнему жаркая погода установилась в большинстве японских регионов.