Из-за откровений главкома ВСУ, могут возникнуть трудности с продолжением агрессивной помощи Киеву - NYT

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом опасается, что высказывания главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупиковой ситуации в зоне боевых действий на Украине могут помешать усилиям по убеждению республиканцев США в необходимости поддержать оказание дальнейшей финансовой помощи Киеву. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, многие помощники президента США Джо Байдена согласны со словами Залужного, что обе стороны конфликта на Украине окопались на поле боя и «не в состоянии сколько-нибудь существенно сдвинуть линию фронта». В то же время они опасаются, что из-за откровений главнокомандующего ВСУ республиканцев станет «труднее заставить голосовать за [продолжение] агрессивного финансирования войны», пишет газета.