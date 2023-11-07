В прогнозах Центробанка учитывается сохранение санкций против РФ до 2027 года - доклад

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Базовый сценарий развития экономики на 2024 год и период 2025–2026 годов Банка России предполагает сохранение введенных в отношении РФ санкций, следует из очередного доклада ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

«Базовый сценарий не предполагает значимого изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта. Введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохраняются», — говорится материалах регулятора.