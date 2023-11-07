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Британского короля Карла III освистали на улице во время возвращения из Парламента

21:00 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Великобритании Карл III был освистан протестующими республиканских взглядов после того, как он выступил с тронной речью на церемонии открытия парламента. Кадры с демонстрации, прошедшей у стен Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседают британские законодатели, показаны в эфире телеканала Sky News.

Протестующие, державшие плакаты с надписями «Не мой король» и «Упраздните монархию», освистали Карла III и его супругу Камиллу в тот момент, когда они в карете возвращались в Букингемский дворец. Всего в акции протеста приняли участие около 200 человек.

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