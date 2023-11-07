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НОВОСТИ

Госдепу не известно о каких-либо переговорах Вашингтона и Киева по мирному урегулированию кризиса

22:15 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США отрицают, что оказывают на Киев давление с целью проведения переговоров с Россией относительно возможного урегулирования кризиса. Соответствующее заявление сделал на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

По его словам, решение о тех или иных переговорах «должна принимать Украина». «Как мы ранее неоднократно заявляли, в вопросе Украины ничего не должно происходить без участия Украины», — продолжил он.

«Нам не известно о каких-либо дискуссиях с Украиной относительно переговоров за рамками формулы мира, по которой уже состоялся ряд контактов», — указал Пател.

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