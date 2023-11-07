Госдепу не известно о каких-либо переговорах Вашингтона и Киева по мирному урегулированию кризиса
22:15 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, решение о тех или иных переговорах «должна принимать Украина». «Как мы ранее неоднократно заявляли, в вопросе Украины ничего не должно происходить без участия Украины», — продолжил он.
«Нам не известно о каких-либо дискуссиях с Украиной относительно переговоров за рамками формулы мира, по которой уже состоялся ряд контактов», — указал Пател.
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