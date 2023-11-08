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Путин назвал формирование нового миропорядка доминирующей тенденцией

09:00 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Формирование более справедливого миропорядка является доминирующей тенденцией нынешнего этапа, а среди главных условий — уважение права каждого народа на собственную модель развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью «Казахстанской правде» в преддверии своего визита в Казахстан.

«Доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права. Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания», — сказал российский лидер.

По его словам, решение столь грандиозных, глобальных по своим масштабам задач невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений. «При этом непременное, неотъемлемое условие — это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте», — подчеркнул Путин.

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