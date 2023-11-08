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НОВОСТИ

СБ ООН проведет в среду закрытое заседание по «Северным потокам» — постпредство Бразилии

09:05 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в среду, 8 ноября, закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков». Об этом сообщило во вторник постоянное представительство Бразилии при ООН.

«Состоится закрытое заседание по „Северным потокам“ по запросу Российской Федерации», — сообщили в бразильском постпредстве.

Отмечается, что встреча состоится после открытого заседания СБ ООН по Украине, которое начнется в 23:00 мск. Оно пройдет по инициативе России в связи с ударами киевских властей по Донецку.

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