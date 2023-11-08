Поставки нефти из РФ почти достигли максимума за четыре месяца - Bloomberg

09:20 Источник: Lenta.ru

Россия за четыре недели до 5 ноября отгразила из своих портов по 3,48 миллиона баррелей сырой нефти в день. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные собственного мониторинга.

По данным агентства, это уровень, близкий к максимальному. Наиболее высокие показатели отгрузки наблюдались в апреле-мае этого года. После началось снижение, которое достигло минимума в конце июля. Потом объемы поставок демонстрировали рост, хотя и были периоды незначительного снижения.

К примеру, на данный момент показатель ниже, чем за период за четыре недели до 22 октября (тогда было 3,5 миллиона баррелей в день). Lenta.Ru