Поставки нефти из РФ почти достигли максимума за четыре месяца - Bloomberg
09:20 08.11.2023 Источник: Lenta.ru
Россия за четыре недели до 5 ноября отгразила из своих портов по 3,48 миллиона баррелей сырой нефти в день. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные собственного мониторинга.
По данным агентства, это уровень, близкий к максимальному. Наиболее высокие показатели отгрузки наблюдались в апреле-мае этого года. После началось снижение, которое достигло минимума в конце июля. Потом объемы поставок демонстрировали рост, хотя и были периоды незначительного снижения.
К примеру, на данный момент показатель ниже, чем за период за четыре недели до 22 октября (тогда было 3,5 миллиона баррелей в день). Lenta.Ru
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