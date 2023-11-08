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Формирование многополярного мира идет болезненно — Токаев

09:32 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс формирования многополярного мира проходит болезненно, на этом фоне есть беспокойство по поводу безопасного существования государств и континентов. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Известия».

«Как мы видим, формирование архитектуры современного многополярного мира идет чрезвычайно болезненно. <…> Мы являемся свидетелями беспрецедентной геополитической фрагментации и социально-экономической поляризации. Происходит трансформация политики и экономики на глобальном и региональном уровнях. Все это вызывает обеспокоенность по поводу безопасного существования государств и континентов», — сказал он.

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