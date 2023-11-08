Главы МИД стран G7 обвинили КНДР в передаче вооружений РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) в ходе переговоров в Токио обвинили КНДР в передаче вооружений России. Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Японии.

«Участники встречи решительно осудили неоднократные запуски баллистических ракет КНДР, а также поставки оружия из КНДР в Россию, которые прямо нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН», — указано в заявлении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о якобы поставках оружия в РФ из КНДР. По его словам, «много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики».