После завершения операции в Газе останутся силы безопасности Израиля - советник Нетаньяху
10:05 08.11.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Силы безопасности Израиля останутся в Газе после завершения операции. Об этом заявил старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.
По его словам, сохранение контингента в регионе необходимо, чтобы террористические элементы не возродились. Регев добавил, что Израиль не намерен оккупировать сектор Газа и брать на себя управление анклавом. Власти страны заинтересованы в создании новых условий, при которых жители Газы могли бы сами управлять территориями при поддержке международного сообщества, передает CNN. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 11:05 08.11.2023
- Патрушев заявил о попытках Запада спровоцировать кризисы в неугодных странах
- 11:00 08.11.2023
- Казахстан готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа — Токаев
- 10:50 08.11.2023
- Мэр Собянин: В Москве за год благоустроено более 2 тыс дворов, парков и общественных территорий
- 10:32 08.11.2023
- Объем кредитов бизнеса и граждан в России впервые превысил 100 трлн
- 10:20 08.11.2023
- Судья МУС Серхио Годинес, выдавший oрдер на арест президента РФ, объявлен в розыск
- 10:15 08.11.2023
- Сбер создаст платформу биоэквайринга с возможностью подключения других банков
- 10:00 08.11.2023
- Главы МИД стран G7 обвинили КНДР в передаче вооружений РФ
- 09:32 08.11.2023
- Формирование многополярного мира идет болезненно — Токаев
- 09:20 08.11.2023
- Поставки нефти из РФ почти достигли максимума за четыре месяца - Bloomberg
- 09:05 08.11.2023
- СБ ООН проведет в среду закрытое заседание по «Северным потокам» — постпредство Бразилии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать