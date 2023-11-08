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НОВОСТИ

После завершения операции в Газе останутся силы безопасности Израиля - советник Нетаньяху

10:05 08.11.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Силы безопасности Израиля останутся в Газе после завершения операции. Об этом заявил старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

По его словам, сохранение контингента в регионе необходимо, чтобы террористические элементы не возродились. Регев добавил, что Израиль не намерен оккупировать сектор Газа и брать на себя управление анклавом. Власти страны заинтересованы в создании новых условий, при которых жители Газы могли бы сами управлять территориями при поддержке международного сообщества, передает CNN.  Говорит Москва

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