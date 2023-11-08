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НОВОСТИ

Объем кредитов бизнеса и граждан в России впервые превысил 100 трлн

10:32 08.11.2023 Источник: Известия

Суммарный портфель кредитов населения и бизнеса впервые превысил 100 трлн рублей, следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия». С начала года объем вырос на 19%. Теперь он составляет уже 67% ВВП. На фоне восстановления потребительского спроса в розничном кредитовании отмечается перегрев, риски накапливаются в ипотечном сегменте, считают в Банке России.

Эксперты ожидают замедления выдачи займов на фоне роста ключевой ставки до 15%. В то же время ссуды бизнесу поддерживают экономическую активность и рост ВВП, при этом предприниматели в основном берут в долг под плавающий процент.

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