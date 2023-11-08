Сбер создаст платформу биоэквайринга с возможностью подключения других банков

10:15

Сбер создаст кросс-банковскую платформу биоэквайринга, к которой смогут подключиться другие банки. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф в кулуарах форума «Финополис».

«Наша платформа биоэквайринга – готовое, универсальное решение для миллионов клиентов, и мы планируем создать кросс-банковскую платформу на базе своего биоэквайринга, чтобы другие банки тоже могли использовать наше решение», – сказал он.