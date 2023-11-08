Мэр Собянин: В Москве за год благоустроено более 2 тыс дворов, парков и общественных территорий
10:50 08.11.2023
Москва лидирует в мире по темпам улучшения городской среды, заявил глава столицы РФ. По словам Сергея Собянина, только в 2023 году было приведено в порядок более 2000 дворов, парков и общественных территорий.
"Свыше 90% работ пришлось на жилые кварталы в рамках программы "Мой район", – отметил градоначальник у себя в Telegram-канале.
В честности, удалось реорганизовать территории шестнадцати Марьинских прудов-регуляторов, Воробьевской набережной, Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр. Организовано благоустройство территорий, прилегающих к МГТУ имени Баумана, Южного речного вокзала, Ленинского проспекта от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта, а также Цветного бульвара.
Как отмечает глава города, создан новый парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, а также пространство около Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясенево. Также обновлены территории парка 40-летия ВЛКСМ, Московского дворца пионеров на ул. Косыгина, парка в пойме реки Жужи, а также трех участков парка «Яуза».
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