Казахстан готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа — Токаев

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан хочет полностью использовать свой транзитный потенциал и готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Известия».

«Мы заинтересованы в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готовы к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа», — сказал он.

По словам Токаева, газовая отрасль играет особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе России и Казахстана.