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Патрушев заявил о попытках Запада спровоцировать кризисы в неугодных странах

11:05 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад во главе с Вашингтоном целенаправленно пытается дестабилизировать обстановку в «неугодных странах», провоцируя и поддерживая там кризисные ситуации, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.

«США и их союзники планомерно разрушают сложившуюся после Второй мировой войны систему международного права, навязывая миру так называемый порядок, основанный на правилах — правилах, устанавливаемых единолично ими, исключительно в их собственных интересах», — указал он.

Патрушев обратил внимание, что западные государства используют широкий инструментарий принуждения, включая шантаж, манипулирование общественным мнением, угрозы применения силы, попытки антиконституционной смены власти. «Особый акцент делается на целенаправленной дестабилизации обстановки в „неугодных“ странах, работе по созданию и последующему поддержанию кризисных ситуаций в различных регионах мира. При этом НАТО окончательно оформилось как инструмент коллективной агрессии Запада», — констатировал он.

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