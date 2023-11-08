ХАМАС разрешило еще 100 гражданам США покинуть Газу, россиян в списках нет
11:20 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало списки граждан иностранных государств и палестинцев с двойным гражданством, которые могут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» 8 ноября, россиян в этих списках нет. Об этом говорится в заявлении пограничной службы анклава, опубликованном на ее странице в соцсети.
«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП „Рафах“ 8 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00 (08:00 мск — прим. ТАСС), чтобы облегчить себе процесс перехода», — говорится в сообщении. Информация была размещена на странице погранслужбы в 10:39 мск.
В опубликованных ХАМАС списках фигурируют не менее 100 граждан Соединенных Штатов, а также граждане ФРГ, Канады, Румынии, Украины и Филиппин. Всего в документе упомянуты имена и паспортные данные 373 человек.
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