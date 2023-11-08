Дефицит кадров в сельском хозяйстве РФ составляет 200 тысяч человек

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нехватка кадров в сельском хозяйстве России составляет 200 тысяч человек. Об этом сообщила на пленарном заседании Новосибирского агропродовольственного форума первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«Для нас ситуация с кадрами наиболее критична среди других отраслей, потому что в нашей отрасли все-таки оплата труда ниже. Практически любой регион возьми — у нас нигде нет зарплаты выше средней зарплаты по региону. <…> По статистическим данным, которые вышли последние, у нас уже нехватка в отрасли 200 тыс. человек», — сказала она.