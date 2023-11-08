Урожай зерна в РФ в 2023 году с учетом новых регионов составил 147 млн тонн — Минсельхоз

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урожай зерна в России в текущем году составил 147 млн тонн с учетом сбора в новых регионах. Об этом сообщила на пленарном заседании Сибирской аграрной недели в Новосибирске первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«В этом году <…> с учетом новых территорий собрали 147 млн тонн зерна», — сказала Лут.