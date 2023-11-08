ФСБ задержала жителя Бурятии, склонявшего военных к переходу на сторону ВСУ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Бурятии пособника украинских спецслужб, склонявшего военнослужащих к переходу на сторону ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», — сообщили в ЦОС.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).