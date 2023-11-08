Законопроект о праве властей регионов запрещать «наливайки» подготовлен в Госдуме
12:20 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа депутатов и сенаторов, среди них глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, намерены в ближайшее время внести в Госдуму законопроект, предоставляющий субъектам Федерации запрещать на своей территории розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи по одному месту с розничной продажей такой продукции в объектах общественного питания, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. Текст проекта закона есть в распоряжении ТАСС.
Сейчас розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии, однако для пива и слабоалкогольной продукции такие правила не работают. «Анализ правоприменительной практики показывает, что запрет по осуществлению деятельности по розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания по одному месту осуществления деятельности в отношении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи не установлен, так как данные виды деятельности не лицензируются», — отмечается в пояснительной записке.
Кроме того, субъекты РФ получат право ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. Законами субъектов РФ могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.
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