Пекин призвал Эстонию соблюдать принцип «одного Китая»
12:32 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин призывает Таллин придерживаться принципа «одного Китая». Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Мы настоятельно призываем Эстонию выполнять свое серьезное обязательство придерживаться принципа „одного Китая“ и не позволять Тайваню создавать какие-либо официальные институты», — сообщил он, указав на необходимость надлежащей защиты политической базы двусторонних отношений.
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