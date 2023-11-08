Страны G7 пригрозили «серьезными последствиями» за поддержку действий РФ на Украине

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) обещают «серьезные последствия» странам, которые продолжат оказывать поддержку России и ее действиям на Украине, которые Запад и союзники характеризуют как агрессию. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД «семерки» по итогам двухдневной встречи в Токио.

«Мы вновь призываем третьи стороны немедленно прекратить материальную поддержку российской агрессии, в противном случае они столкнутся с серьезными последствиями», — отмечается в тексте.