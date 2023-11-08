Путин примет зампредседателя Центрального военного совета КНР — Песков
13:05 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин сегодня примет заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсю. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.
«Меня спрашивали и вчера вечером, и сегодня утром в контексте гостя министра обороны нашего — заместителя председателя Центрального военного совета КНР, примет ли его президент. Да, президент также его сегодня примет, беседа состоится», — сказал представитель Кремля.
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