Страны G7 не будут разблокировать активы РФ без компенсаций для Украины — заявление
13:20 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Группы семи (G7) не будут возвращать России ее активы, замороженные в начале украинского конфликта, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД «семерки» по итогам двухдневной встречи в Токио.
«Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине», — гласит коммюнике.
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