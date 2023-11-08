Страны G7 не будут разблокировать активы РФ без компенсаций для Украины — заявление

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) не будут возвращать России ее активы, замороженные в начале украинского конфликта, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД «семерки» по итогам двухдневной встречи в Токио.

«Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине», — гласит коммюнике.