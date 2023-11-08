Конфискация резервов РФ повлечет издержки Западу, Москва ответит на это решение — Песков
13:32 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия юридически оспорит конфискацию своих резервов на Западе, что приведет к издержкам для принимающих такое решение стран, и подготовит ответ в соответствии со своими интересами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили прокомментировать решение комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, который во вторник поддержал законопроект, предусматривающий передачу вашингтонской администрацией Украине части конфискованных российских активов.
«Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам, это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно, нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется, — подчеркнул Песков. — Разумеется, мы будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам».
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